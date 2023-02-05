И рекорд, и победа. Гол Гарри Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Победный гол забил Гарри Кейн на 15-й минуте, став третьим игроком в истории, который забил 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).

Более того, Кейн отныне является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (267 голов за «шпор»). Он преодолел рубеж, который давным давно установил Джимми Гривз (266 мячей).

На 87-й минуте защитник лондонцев Кристиан Ромеро был удален с поля за два предупреждения.

«Тоттенхэм» набрал 39 очков и входит в топ-5 АПЛ. «Ман Сити» занимает 2-е место (45 очков), отставая от «Арсенала» на 5 пунктов (с игрой в запасе у канониров).

АПЛ. 22-й тур, 5 февраля

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Гарри Кейн, 15