ВИДЕО Ла Лига. Исторический момент. Счет в игре Атлетико открыл замененный

В субботу, 4 февраля, состоялись 4 матча чемпионата Испании по футолу.

Самым интересным матчем стал поединок «Бетиса» и «Сельты», где зрители увидели сразу 7 голов и одно удаление.

Однако игра «Атлетико» и «Хетафе» запомнилась историческим моментом. На 60-й минуте игры счет в матче был открыт. Автором гола стал Корреа, который уже был заменен. Такое случилось из-за того, что VAR отменил решение бокового судьи про офсайд. Такого в Испании еще не было.

Чемпионат Испании по футболу. 20-й тур. 4 февраля

Эспаньол – Осасуна – 1:1

Эльче – Вильярреал – 3:1

Атлетико – Хетафе – 1:1

Бетис – Сельта – 3:4