ВИДЕО Ла Лига. Исторический момент. Счет в игре Атлетико открыл замененный
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В субботу, 4 февраля, состоялись 4 матча чемпионата Испании по футолу.
Самым интересным матчем стал поединок «Бетиса» и «Сельты», где зрители увидели сразу 7 голов и одно удаление.
Однако игра «Атлетико» и «Хетафе» запомнилась историческим моментом. На 60-й минуте игры счет в матче был открыт. Автором гола стал Корреа, который уже был заменен. Такое случилось из-за того, что VAR отменил решение бокового судьи про офсайд. Такого в Испании еще не было.
Чемпионат Испании по футболу. 20-й тур. 4 февраля
Эспаньол – Осасуна – 1:1
Эльче – Вильярреал – 3:1
Атлетико – Хетафе – 1:1
Бетис – Сельта – 3:4
События матча
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