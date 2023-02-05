Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО Ла Лига. Исторический момент. Счет в игре Атлетико открыл замененный
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
04.02.2023, FT 1 : 1
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 февраля 2023, 04:44 | Обновлено 05 февраля 2023, 05:03
426
0

ВИДЕО Ла Лига. Исторический момент. Счет в игре Атлетико открыл замененный

Смотрите видеообзор четырех матчей Ла Лиги

05 февраля 2023, 04:44 | Обновлено 05 февраля 2023, 05:03
426
0
ВИДЕО Ла Лига. Исторический момент. Счет в игре Атлетико открыл замененный
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялись 4 матча чемпионата Испании по футолу.

Самым интересным матчем стал поединок «Бетиса» и «Сельты», где зрители увидели сразу 7 голов и одно удаление.

Однако игра «Атлетико» и «Хетафе» запомнилась историческим моментом. На 60-й минуте игры счет в матче был открыт. Автором гола стал Корреа, который уже был заменен. Такое случилось из-за того, что VAR отменил решение бокового судьи про офсайд. Такого в Испании еще не было.

Чемпионат Испании по футболу. 20-й тур. 4 февраля

Эспаньол – Осасуна – 1:1

Эльче – Вильярреал – 3:1

Атлетико – Хетафе – 1:1

Бетис – Сельта – 3:4

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
По теме:
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1 Красная Каземиро за удушение. Видео голов
Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1. Два гола за 3 минуты и дебют Гордона. Видео голов
Вулвз – Ливерпуль – 3:0. Автогол Матипа и фиаско Клоппа. Видео голов
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол Осасуна Эльче Вильярреал Атлетико Мадрид Хетафе Бетис Сельта видео голов и обзор Анхель Корреа
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
Теннис | 04 февраля 2023, 21:31 1
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки

Марта сыграет с Сораной Кырстя

Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Футбол | 04 февраля 2023, 16:55 35
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал

Команда Виталия неожиданно обыграла команду Александра

Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ
Футбол | 05.02.2023, 05:05
Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ
Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Футбол | 04.02.2023, 19:32
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Футбол | 04.02.2023, 10:50
Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
04.02.2023, 00:45 8
Футбол
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
03.02.2023, 00:23 24
Олимпийские игры
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
03.02.2023, 19:02 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Бой Усик – Фьюри состоится в последнюю субботу апреля»
Фрэнк УОРРЕН: «Бой Усик – Фьюри состоится в последнюю субботу апреля»
03.02.2023, 10:29 2
Бокс
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
03.02.2023, 10:46 12
Футбол
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
03.02.2023, 20:39 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности