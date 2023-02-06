Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 00:51 |
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Где и когда смотреть товарищеский матч Динамо – Шкендия
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
06 февраля 2023, 00:51 |
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В понедельник, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.
Киевляне встретятся с представителем чемпионата Северной Македонии – «Шкендией» из Тетово.
Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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