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  4. Где и когда смотреть товарищеский матч Динамо – Шкендия
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 00:51 |
992
0

Где и когда смотреть товарищеский матч Динамо – Шкендия

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

06 февраля 2023, 00:51 |
992
0
Где и когда смотреть товарищеский матч Динамо – Шкендия
ФК Динамо Киев

В понедельник, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем чемпионата Северной Македонии – «Шкендией» из Тетово.

Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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