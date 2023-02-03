Более 200 миллионов евро прибыли. Как Бенфика вписала свое имя в историю?

Португальский футбольный клуб «Бенфика» поставил уникальный исторический рекорд.

«Бенфика» – первая команда в истории мирового футбола, которая продала двух игроков более чем за 100 миллионов евро.

Речь идет о Жоау Фелише и Энцо Фернандесе. Фелиш был продан мадридскому «Атлетико» за 127 миллионов, а Энцо Фернандес ушел в лондонский «Челси» за 129 миллионов.

Интересно, что и Фелиш, и Энцо сейчас играют в «Челси». Не так давно «Атлетико» отдал португальца «синим» в аренду.

Стоит отметить, что Фелиш является воспитанником «Бенфики», поэтому клуб за игрока не платил, а Фернандес перешел из «Ривер Плейта» в португальский клуб всего за 17 миллионов. Таким образом профит «Бенфики» после продажи этих двух футболистов составил более 200 миллионов евро.