Более 200 миллионов евро прибыли. Как Бенфика вписала свое имя в историю?
«Бенфика» – первая команда в истории, которая продала двух игроков более чем за 100 млн евро
Португальский футбольный клуб «Бенфика» поставил уникальный исторический рекорд.
«Бенфика» – первая команда в истории мирового футбола, которая продала двух игроков более чем за 100 миллионов евро.
Речь идет о Жоау Фелише и Энцо Фернандесе. Фелиш был продан мадридскому «Атлетико» за 127 миллионов, а Энцо Фернандес ушел в лондонский «Челси» за 129 миллионов.
Интересно, что и Фелиш, и Энцо сейчас играют в «Челси». Не так давно «Атлетико» отдал португальца «синим» в аренду.
Стоит отметить, что Фелиш является воспитанником «Бенфики», поэтому клуб за игрока не платил, а Фернандес перешел из «Ривер Плейта» в португальский клуб всего за 17 миллионов. Таким образом профит «Бенфики» после продажи этих двух футболистов составил более 200 миллионов евро.
Benfica are the first team in football history to sell two players for £100m+— Squawka (@Squawka) February 1, 2023
João Félix
◎ Youth signing: £0m
◉ Sold to Atleti: £113m
Enzo Fernández
◎ Signed from River: £16m
◉ Sold to Chelsea: £115m
£212,000,000 profit. pic.twitter.com/0FGbsqMfBH
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