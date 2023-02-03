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  4. Более 200 миллионов евро прибыли. Как Бенфика вписала свое имя в историю?
Португалия
03 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 11:16
1934
0

Более 200 миллионов евро прибыли. Как Бенфика вписала свое имя в историю?

«Бенфика» – первая команда в истории, которая продала двух игроков более чем за 100 млн евро

03 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 11:16
1934
0
Более 200 миллионов евро прибыли. Как Бенфика вписала свое имя в историю?
Instagram. Энцо Фернандес

Португальский футбольный клуб «Бенфика» поставил уникальный исторический рекорд.

«Бенфика» – первая команда в истории мирового футбола, которая продала двух игроков более чем за 100 миллионов евро.

Речь идет о Жоау Фелише и Энцо Фернандесе. Фелиш был продан мадридскому «Атлетико» за 127 миллионов, а Энцо Фернандес ушел в лондонский «Челси» за 129 миллионов.

Интересно, что и Фелиш, и Энцо сейчас играют в «Челси». Не так давно «Атлетико» отдал португальца «синим» в аренду.

Стоит отметить, что Фелиш является воспитанником «Бенфики», поэтому клуб за игрока не платил, а Фернандес перешел из «Ривер Плейта» в португальский клуб всего за 17 миллионов. Таким образом профит «Бенфики» после продажи этих двух футболистов составил более 200 миллионов евро.

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Бенфика Челси Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Жоау Фелиш Энцо Фернандес рекорд
Источник Twitter
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