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Товарищеские матчи
Кривбасс
02.02.2023, FT 5 : 0
Септември
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 18:49 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:13
571
0

Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции

Подопечные Вернидуба обыграли «Септември» со счетом 5:0

02 февраля 2023, 18:49 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:13
571
0
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
ФК Кривбасс

В четверг, 2 февраля, состоялся товарищеский матч между криворожским «Кривбассом» и болгарским «Септември». Игра завершилась со счетом 5:0.

Это первая победа подопечных Юрия Вернидуба на сборах в Турции.

После завершения матч пресс-служба «Кривбасса» подвела краткий итог встречи:

«На 6-й минуте удар Хомченовского со средней дистанции застал врасплох Шейтанова – 1:0! Атаки на ворота соперника продолжились. Опасно пробивали Татарков, Стецьков. Но забил Дебелко. На 39-й минуте Роман эффектно обыграл в штрафной оппонента, и пробил точно в ближний угол – 2:0.

Начало второго тайма и два гола от «красно-белых». Наша команда продолжала владеть инициативой. На 58-й минуте Банада на дальней стойке головой замкнул подачу Капича – 3:0. И тут же Капич в атаке вторым темпом выполнил эффектную передачу в штрафную, куда ворвался Татарков и пробил в одно касание – 4:0.

Но и это еще не все. «Кривбасс» сегодня был в ударе. Устименко забил столь нужный для себя гол на 79-й минуте. Снова пас Капича – мощный выстрел Дениса с линии штрафной в ближний угол. Это 5:0. В концовке реально выручил Сарнавский, дважды подряд выручивший после коварных ударов соперника. И, таким образом, помог криворожцам одержать «сухую» победу».

Следующим соперником «Кривбасса» будет чемпион Молдовы – «Шериф».

Товарищеские матчи. 2 февраля

Кривбасс – Септември – 5:0

Голы: Дмитрий Хомченовский, 6 (1:0). Роман Дебелко, 39 (2:0). Евгений Банада (Рифет Капич), 58 (3:0). Никита Татарков (Рифет Капич), 60 (4:0). Денис Устименко (Рифет Капич), 79 (5:0).

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Кривбасс – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Септември Юрий Вернидуб Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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