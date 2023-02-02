Черноморец отказался подписывать экзотического новичка. Названа причина

Одесский футбольный клуб «Черноморец» отказался подписывать 27-летнего ганского футболиста Эрнеста Антви.

Как сообщает «ТаТоТаке», одесситы отказались от игрока, так как он хотел «все и сразу». По информации источника, «моряки» предложили Антви просмотр, однако тот отказался и рассчитывал сразу же подписать контракт.

Последним клубом Эрнеста был казахстанский «Актобе». Сейчас игрок находится без клуба, поскольку с «Актобе» контракт завершился в конце декабря 2022 года.

В Украине Антви известен своими выступлениями за «Рух» и «Львов».