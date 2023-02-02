Черноморец отказался подписывать экзотического новичка. Названа причина
Одесситы передумали заключать соглашение с Эрнестом Антви
Одесский футбольный клуб «Черноморец» отказался подписывать 27-летнего ганского футболиста Эрнеста Антви.
Как сообщает «ТаТоТаке», одесситы отказались от игрока, так как он хотел «все и сразу». По информации источника, «моряки» предложили Антви просмотр, однако тот отказался и рассчитывал сразу же подписать контракт.
Последним клубом Эрнеста был казахстанский «Актобе». Сейчас игрок находится без клуба, поскольку с «Актобе» контракт завершился в конце декабря 2022 года.
В Украине Антви известен своими выступлениями за «Рух» и «Львов».
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