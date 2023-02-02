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  4. Черноморец отказался подписывать экзотического новичка. Названа причина
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 16:40 |
453
2

Черноморец отказался подписывать экзотического новичка. Названа причина

Одесситы передумали заключать соглашение с Эрнестом Антви

02 февраля 2023, 16:40 |
453
2
Черноморец отказался подписывать экзотического новичка. Названа причина
Instagram. Эрнест Антви

Одесский футбольный клуб «Черноморец» отказался подписывать 27-летнего ганского футболиста Эрнеста Антви.

Как сообщает «ТаТоТаке», одесситы отказались от игрока, так как он хотел «все и сразу». По информации источника, «моряки» предложили Антви просмотр, однако тот отказался и рассчитывал сразу же подписать контракт.

Последним клубом Эрнеста был казахстанский «Актобе». Сейчас игрок находится без клуба, поскольку с «Актобе» контракт завершился в конце декабря 2022 года.

В Украине Антви известен своими выступлениями за «Рух» и «Львов».

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
Звичайно, якби це каZап був, то в ЧО підписали б його без вагань... а так...
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0
Gargantua
тут скорее прав Эрнест.
удивлен что Кучук не вернул его назад. игрок стоящий.
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