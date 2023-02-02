Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:37
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра пройдет 6 февраля, старт в 16:00
02 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:37
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«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».
Игра состоится 6 февраля, начало в 16:00.
Киевляне планировали матч с «Полесьем», но игру отменили из-за вируса в составе соперника.
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