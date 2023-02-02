Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».

Игра состоится 6 февраля, начало в 16:00.

Киевляне планировали матч с «Полесьем», но игру отменили из-за вируса в составе соперника.