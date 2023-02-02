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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:37
636
1

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра пройдет 6 февраля, старт в 16:00

02 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 13:37
636
1
Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев в рамках подготовки ко второй части сезона проведет очередной спарринг. Команда Мирчи Луческу сыграет против македонской «Шкендии».

Игра состоится 6 февраля, начало в 16:00.

Киевляне планировали матч с «Полесьем», но игру отменили из-за вируса в составе соперника.

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Динамо Киев контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн Шкендия
Источник Sport.ua
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