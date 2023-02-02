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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 10:21 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:23
293
0

ВИДЕО. Откуда у Динамо логика? Чем запомнилось трансферное окно зимы-2023?

«Записки украинского болельщика» – о последних новостях в украинском футболе

02 февраля 2023, 10:21 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:23
293
0
ВИДЕО. Откуда у Динамо логика? Чем запомнилось трансферное окно зимы-2023?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Рекордный трансфер «Динамо», прощание с Кривцовым, Беседин идет в аренду и главные переходы УПЛ. Откуда у Динамо логика? Чем запомнилось зимнее трансферное окно 2023 года? Разбор – в новом видео.

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Источник Sport.ua
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