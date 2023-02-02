Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 10:21 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:23
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ВИДЕО. Откуда у Динамо логика? Чем запомнилось трансферное окно зимы-2023?
«Записки украинского болельщика» – о последних новостях в украинском футболе
02 февраля 2023, 10:21 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:23
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Рекордный трансфер «Динамо», прощание с Кривцовым, Беседин идет в аренду и главные переходы УПЛ. Откуда у Динамо логика? Чем запомнилось зимнее трансферное окно 2023 года? Разбор – в новом видео.
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