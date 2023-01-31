Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси

Бывший владелец лондонского клуба «Челси» Роман Абрамович передаст 2,3 млрд фунтов в специальный фонд финансовой помощи Украине. Эта сумма является чистой выручкой от продажи клуба в прошлом году.

В ближайшее время Европейский союз должен одобрить проведение денег. Сумма поступит на счет фонда, который возглавляет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз. Из фонда средства пойдут на восстановление образовательных заведений, помощь медицинского характера и другие сферы. Все будет распределяться под контролем ЕС.

Роман Абрамович, напомним, будучи провластным олигархом в рф, попал в Великобритании под санкции на фоне российско-украинской войны и был вынужден выставить «Челси» на продажу. Американский бизнесмен Тодд Боэли купил клуб за 4,25 млрд фунтов.