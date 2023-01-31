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Англия
31 января 2023, 16:58 | Обновлено 31 января 2023, 17:08
1194
3

Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси

Рашистский олигарх лишится чистой выручки

31 января 2023, 16:58 | Обновлено 31 января 2023, 17:08
1194
3
Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Бывший владелец лондонского клуба «Челси» Роман Абрамович передаст 2,3 млрд фунтов в специальный фонд финансовой помощи Украине. Эта сумма является чистой выручкой от продажи клуба в прошлом году.

В ближайшее время Европейский союз должен одобрить проведение денег. Сумма поступит на счет фонда, который возглавляет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз. Из фонда средства пойдут на восстановление образовательных заведений, помощь медицинского характера и другие сферы. Все будет распределяться под контролем ЕС.

Роман Абрамович, напомним, будучи провластным олигархом в рф, попал в Великобритании под санкции на фоне российско-украинской войны и был вынужден выставить «Челси» на продажу. Американский бизнесмен Тодд Боэли купил клуб за 4,25 млрд фунтов.

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Роман Абрамович российско-украинская война Челси
Источник The Telegraph
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Комментарии 3
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umnuy2
мутки какие-то,что это вообще за движки
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+1
Gargantua
это его так обилетили за вывод из под санкций
он сейчас основной коммуникатор между Зеленским и Путиным
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0
stop2018
не давай! Роздеребанять!
Ответить
0
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