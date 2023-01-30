Дебют Соболя, Де Дзерби обыграл Клоппа, трофей Джоковича, Забарный – в АПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 января.–

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера продолжит карьеру в ПАОКе

Защитник «Динамо» вторую половину сезона проведет в Греции

1Б. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо отправился в Данию. Он мечтал играть там с детства

Миккель Дуэлунд расторг контракт с НЕК Неймеген и перешел в «Орхус»

1В. Источник: клуб АПЛ заинтересован в услугах защитника Динамо

Илья Забарный может перейти в «Астон Виллу», Унаи Эмери одобряет трансфер

1Г. Кипрский клуб ведет переговоры с Динамо по поводу трансфера Беседина

АЕЛ Лимасол хочет взять 26-летнего украинского форварда в аренду

2А. Кривцов присоединится к клубу Бекхэма в ближайшие дни

«Интер Майами» завершает трансфер защитника сборной Украины

2Б. ОФИЦИАЛЬНО. Лестер арендовал Тете. Он принадлежит Шахтеру

Бразильский вингер продолжит карьеру в АПЛ

3. Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

33-летний игрок не видит смысла продолжать

4А. Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Украинские биатлонисты не дотянулись до медали

4Б. Украина стала седьмой в сингл-миксте на чемпионате Европы

Неудачный результат для Билосюк и Цымбала

5А. Украинка в 4-часовом триллере обыграла россиянку и взяла трофей в Турции

Анастасия Соболева выиграла второй подряд 15-тысячник в Анталии

5Б. Новый рекорд Украины! Марусяк уверенно прошел квалификацию в Тауплице

Украинский прыгун улетел на 210 метров

5В. Прыжки с трамплина. Марусяк принес Украине первые очки на КМ за 13 лет

Исторический день для украинских прыжков

6. Соболь дебютировал за Страсбург, его команда проиграла Тулузе

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут

7А. Реал не сумел переиграть Реал Сосьедад. Отставание от Барсы увеличилось

Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола за матч

7Б. Волчья стая не выстояла. Наполи на своем поле вырвал победу у Ромы

Лидер Серии А одержал очередную победу

7В. Брайтон Де Дзерби выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Победный гол был забит в компенсированное время

8А. Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой

Сербский теннисист доказал, что в Австралии его победить практически невозможно

8Б. Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман

Обзор главных событий Australian Open 2023

9А. Заря проиграла болгарскому клубу в спарринге

Украинский клуб минимально уступил «Арде»

9Б. Заря во втором воскресном спарринге одолела клуб из Северной Македонии

Луганская команда реабилитировалась за утреннее поражение

9В. Гол Политыло не помог. Черноморец проиграл спарринг клубу из Узбекистана

Черно-синие в Турции уступили «Локомотиву» из Ташкента со счетом 1:3

9Г. Черноморец проиграл второй матч за день. Клуб из Косова огорчил Григорчука

Одесская команда в Турции минимально уступила клубу «Малишево»

9Д. Минай не смог справиться со Спартаком

Клуб из Закарпатья провел первый турецкий спарринг

9Е. Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции

Матч с «Сутьеской» голами не порадовал

10. Огненович, Металлист и грабли, на которые когда-то наступил Арсенал-Киев

Алексей Сливченко – о неоднозначном кадровом решении руководства харьковского клуба…