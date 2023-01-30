29.01.2023, FT 1 : 0
Испания30 января 2023, 04:50 |
14
0
ВИДЕО. Ла Лига 19-й тур. Минимальная победа Атлетико, Реал оступился
Смотрите видеообзор четырех матче чемпионата Испании по футболу за 29 января
30 января 2023, 04:50 |
14
0
В воскресенье, 29 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Минимальные победы одержали «Вальядолид», «Атлетико» и «Сельта». «Реал» Мадрид в свою очередь не смог справиться на своем поле с «Реалом» Сосьедадом.
Ла Лига. 19-й тур. 29 января
Вальядолид – Валенсия – 0:1
Осасуна – Атлетико – 0:1
Сельта – Атлетик – 1:0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2023, 00:20 4
АЕЛ Лимасол хочет взять 26-летнего украинского форварда в аренду
Футбол | 29 января 2023, 17:30 2
«Арсенал» в кубковом матче на выезде проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1
Футбол | 30.01.2023, 04:35
Теннис | 29.01.2023, 16:40
Футзал | 29.01.2023, 20:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2023, 12:09 4
28.01.2023, 22:30 9
Другие виды
28.01.2023, 19:41 18
29.01.2023, 17:04 10
28.01.2023, 11:39 2
28.01.2023, 11:50 23