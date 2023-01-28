ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский будет играть в одной команде со звездой ЧМ-2022
Аззедин Унаи перейдет в «Марсель»
Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о достижении принципиального соглашения по марокканскому полузащитнику Аззедину Унаи.
Унаи перейдет в «Марсель» из «Анже». Детали сделки не разглашаются.
Отметим, что в «Марселе» играет украинский футболист Руслан Малиновский.
Аззедин Унаи стал известен после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, где он вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. Буквально сразу же после завершения Мундиаля британские СМИ писали, что готовность подписать марокканского хавбека уже в январе изъявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Вулверхэпмтон».
В текущем сезоне Аззедин провел 15 матчей в Лиге 1, однако результативными действиями не отметился.
L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec @AngersSCO, pour le transfert définitif d'@AzzedineOunahi. pic.twitter.com/Nuw7W9cqwH— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023
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