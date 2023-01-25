Две без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open

24 и 25 января состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

В среду полька Магда Линетт оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой, впервые в карьере пробившись в полуфинал мейджора. Ранее она никогда не заходила далее третьего раунда на турнирах Grand Slam.

Еще в одном матче одна из фавориток турнира Арина Соболенко уверенно обыграла Донну Векич из Хорватии.

Во вторник свои матчи выиграли Елена Рыбакина и Виктория Азаренко.

Отметим, что Линетт и Соболенко еще не играли в финалах мейджоров.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Магда Линетт – Каролина Плишкова [30] – 6:3, 7:5

Арина Соболенко [5] – Донна Векич – 6:3, 6:2

Australian Open. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [22] – Виктория Азаренко [24]

Магда Линетт – Арина Соболенко [5]