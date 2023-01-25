Две без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Две из четырех участниц полуфинальной стадии еще не выигрывали турниров Grand Slam
24 и 25 января состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.
В среду полька Магда Линетт оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой, впервые в карьере пробившись в полуфинал мейджора. Ранее она никогда не заходила далее третьего раунда на турнирах Grand Slam.
Еще в одном матче одна из фавориток турнира Арина Соболенко уверенно обыграла Донну Векич из Хорватии.
Во вторник свои матчи выиграли Елена Рыбакина и Виктория Азаренко.
Отметим, что Линетт и Соболенко еще не играли в финалах мейджоров.
Australian Open. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Магда Линетт – Каролина Плишкова [30] – 6:3, 7:5
Арина Соболенко [5] – Донна Векич – 6:3, 6:2
Australian Open. Пары 1/2 финала
Елена Рыбакина [22] – Виктория Азаренко [24]
Магда Линетт – Арина Соболенко [5]
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