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  4. Две без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Australian Open
25 января 2023, 07:35 | Обновлено 25 января 2023, 07:40
1245
0

Две без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open

Две из четырех участниц полуфинальной стадии еще не выигрывали турниров Grand Slam

25 января 2023, 07:35 | Обновлено 25 января 2023, 07:40
1245
0
Две без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

24 и 25 января состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

В среду полька Магда Линетт оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой, впервые в карьере пробившись в полуфинал мейджора. Ранее она никогда не заходила далее третьего раунда на турнирах Grand Slam.

Еще в одном матче одна из фавориток турнира Арина Соболенко уверенно обыграла Донну Векич из Хорватии.

Во вторник свои матчи выиграли Елена Рыбакина и Виктория Азаренко.

Отметим, что Линетт и Соболенко еще не играли в финалах мейджоров.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Магда Линетт – Каролина Плишкова [30] – 6:3, 7:5
Арина Соболенко [5] – Донна Векич – 6:3, 6:2

Australian Open. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [22] – Виктория Азаренко [24]
Магда Линетт – Арина Соболенко [5]

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Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 25 января
Виктория Азаренко Каролина Плишкова Донна Векич Магда Линетт Арина Соболенко Елена Рыбакина Алена Остапенко Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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