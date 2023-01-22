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22 января 2023, 13:15 | Обновлено 22 января 2023, 13:22
3999
7

«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»

Сепаратисты раскидываются гневными обвинениями

22 января 2023, 13:15 | Обновлено 22 января 2023, 13:22
3999
7
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
Twitter

Некий Виталий Метла, обзывающий себя президентом донецкого футбольного клуба «Шахтер», позволил себе высказаться об украинском клубе «Шахтер», президентом которого является Ринат Ахметов. Как известно, «горняки» в 2014 году после начала военного вторжении оккупантов рф на Донбасс были вынуждены покинуть родной город и базируются отныне в украинской столице – Киеве.

«Команда, с которой столько лет ассоциировался Донецк, к сожалению, предала свой город. Мало того что уехала из региона, еще и открестилась от людей, которые за нее болели. Это, безусловно, было тяжелым ударом для всех, кто в Донецке болел за «Шахтер». Однако за девять лет мы уже привыкли к тому, что тот ломоть – отрезанный. Я удивлюсь, если кто-то еще продолжает у нас болеть за тот «Шахтер».

Наша же команда, как мы неоднократно подчеркивали, не имеет никакого отношения к акционерному обществу «Шахтар». Никакой преемственности. Мы – другой «Шахтер». В горняцких регионах бывшего СССР есть немало команд под названием «Шахтер», но мы же не связываем их», – заявил Метла, называющийся президентом основанного в 2020-м году донецкого клуба, который выступает в чемпионате так называемой днр.

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Шахтер Донецк Ринат Ахметов
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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ya_3
І якого біса ця новина на українському сайті? Хіба комусь цікаво, що там у свиней в льоху робиться?
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+9
u6464u
Навіщо ви це тут друкуєте , гниди .
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+8
Фанькин кот
Бомж днарь самозванец какой-то. Ничего. И тебя ликвидируют. И впопучленцев твоих ликвидируют.
Ответить
+8
Andrey_1992
no comments)))))
Ответить
+7
Alex906
Шахтер будет в Донецке без малейших сомнений .Крым и лугандон освободят а такие террористы как метла пушилин будут сидеть 
Ответить
+1
Gargantua
а где Мармазов?
Ответить
0
ass36
Ахметову нужно было армию строить, защиту своего имущества нажитым непосильным трудом а он как ребенок футболистов скупал они сильно любили клуб а потом они его кидали он мстил и мировые суды все решали Санта Барбара, и говорил нужно уметь договариваться, так договорился что первой ласточкой в Киев улител. 
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-3
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