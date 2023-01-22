«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
Сепаратисты раскидываются гневными обвинениями
Некий Виталий Метла, обзывающий себя президентом донецкого футбольного клуба «Шахтер», позволил себе высказаться об украинском клубе «Шахтер», президентом которого является Ринат Ахметов. Как известно, «горняки» в 2014 году после начала военного вторжении оккупантов рф на Донбасс были вынуждены покинуть родной город и базируются отныне в украинской столице – Киеве.
«Команда, с которой столько лет ассоциировался Донецк, к сожалению, предала свой город. Мало того что уехала из региона, еще и открестилась от людей, которые за нее болели. Это, безусловно, было тяжелым ударом для всех, кто в Донецке болел за «Шахтер». Однако за девять лет мы уже привыкли к тому, что тот ломоть – отрезанный. Я удивлюсь, если кто-то еще продолжает у нас болеть за тот «Шахтер».
Наша же команда, как мы неоднократно подчеркивали, не имеет никакого отношения к акционерному обществу «Шахтар». Никакой преемственности. Мы – другой «Шахтер». В горняцких регионах бывшего СССР есть немало команд под названием «Шахтер», но мы же не связываем их», – заявил Метла, называющийся президентом основанного в 2020-м году донецкого клуба, который выступает в чемпионате так называемой днр.
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