«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»

Некий Виталий Метла, обзывающий себя президентом донецкого футбольного клуба «Шахтер», позволил себе высказаться об украинском клубе «Шахтер», президентом которого является Ринат Ахметов. Как известно, «горняки» в 2014 году после начала военного вторжении оккупантов рф на Донбасс были вынуждены покинуть родной город и базируются отныне в украинской столице – Киеве.

«Команда, с которой столько лет ассоциировался Донецк, к сожалению, предала свой город. Мало того что уехала из региона, еще и открестилась от людей, которые за нее болели. Это, безусловно, было тяжелым ударом для всех, кто в Донецке болел за «Шахтер». Однако за девять лет мы уже привыкли к тому, что тот ломоть – отрезанный. Я удивлюсь, если кто-то еще продолжает у нас болеть за тот «Шахтер».

Наша же команда, как мы неоднократно подчеркивали, не имеет никакого отношения к акционерному обществу «Шахтар». Никакой преемственности. Мы – другой «Шахтер». В горняцких регионах бывшего СССР есть немало команд под названием «Шахтер», но мы же не связываем их», – заявил Метла, называющийся президентом основанного в 2020-м году донецкого клуба, который выступает в чемпионате так называемой днр.