Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря может пополниться экзотическим новичком. Он уже на просмотре в клубе
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 18:25 |
369
0

Заря может пополниться экзотическим новичком. Он уже на просмотре в клубе

Набл Рамси заинтересовал луганскую команду

21 января 2023, 18:25 |
369
0
Заря может пополниться экзотическим новичком. Он уже на просмотре в клубе
Telegram. Набл Рамси

Центральный форвард Набл Рамси находится на просмотре у луганского клуба «Заря».

Игрок имеет опыт выступления за молодежную команду Замбии U-23.

«Заря» недавно вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона. Сообщается, что замбийский форвард находится на просмотре у луганской команды.

25-летний Набл Рамси отыграл четыре матча в составе молодежной сборной Замбии. Сейчас футболист принадлежит египетскому клубу «Энтаг Эль-Харби». Контракт с египетской командой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Нобл выступал за «Динамо» Зугдиди во втором дивизионе Грузии в 2021году. Всего за «Динамо» он провел только 1 матч.

По теме:
Динамо объвило о возвращении Леднева. Игрок получит шанс на сборах
ОФИЦИАЛЬНО. Основной форвард Аль-Насра продолжит карьеру в Турции
Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск Набл Рамси трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы просмотр игроков
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
Футбол | 20 января 2023, 18:49 1
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем

Ждем дебютную игру украинца в новой команде

ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
Футбол | 21 января 2023, 09:00 4
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу

На 9-й минуте украинскому хавбеку чуть-чуть не повезло забить за «Марсель»

Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Футбол | 21.01.2023, 12:16
Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Биатлон | 20.01.2023, 21:15
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Футбол | 21.01.2023, 13:49
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
21.01.2023, 15:45 9
Футбол
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
19.01.2023, 21:10 12
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
20.01.2023, 09:25
Биатлон
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
20.01.2023, 00:23 1
Футбол
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Почти 6 часов! Маррей с железным суставом в 35 лет совершил камбек на АО
Почти 6 часов! Маррей с железным суставом в 35 лет совершил камбек на АО
19.01.2023, 20:10 7
Теннис
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности