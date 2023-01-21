Заря может пополниться экзотическим новичком. Он уже на просмотре в клубе
Набл Рамси заинтересовал луганскую команду
Центральный форвард Набл Рамси находится на просмотре у луганского клуба «Заря».
Игрок имеет опыт выступления за молодежную команду Замбии U-23.
«Заря» недавно вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона. Сообщается, что замбийский форвард находится на просмотре у луганской команды.
25-летний Набл Рамси отыграл четыре матча в составе молодежной сборной Замбии. Сейчас футболист принадлежит египетскому клубу «Энтаг Эль-Харби». Контракт с египетской командой рассчитан до июня 2023 года.
Ранее Нобл выступал за «Динамо» Зугдиди во втором дивизионе Грузии в 2021году. Всего за «Динамо» он провел только 1 матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ждем дебютную игру украинца в новой команде
На 9-й минуте украинскому хавбеку чуть-чуть не повезло забить за «Марсель»