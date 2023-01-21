Заря может пополниться экзотическим новичком. Он уже на просмотре в клубе

Центральный форвард Набл Рамси находится на просмотре у луганского клуба «Заря».

Игрок имеет опыт выступления за молодежную команду Замбии U-23.

«Заря» недавно вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона. Сообщается, что замбийский форвард находится на просмотре у луганской команды.

25-летний Набл Рамси отыграл четыре матча в составе молодежной сборной Замбии. Сейчас футболист принадлежит египетскому клубу «Энтаг Эль-Харби». Контракт с египетской командой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Нобл выступал за «Динамо» Зугдиди во втором дивизионе Грузии в 2021году. Всего за «Динамо» он провел только 1 матч.