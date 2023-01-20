В субботу, 21 января, во встрече 21-го тура чемпионата Англии отношения между собой выяснят «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Клубы подходят к поединку соседями по турнирной таблице английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы занимают 9-ю позицию, имея в активе 28 очков после 18-ти матчей (8 побед, 4 ничьи, 6 поражений). У «Челси», который идет 10-м, также 28 пунктов, однако после 19 поединков (8 побед, 4 ничьи, 7 поражений).

На сегодня «Ливерпуль» и «Челси» провели между собой в АПЛ 60 матчей. На счету «красных» 23 победы, включая 15-ть на своем поле. «Синие» выиграли в 21-й встрече, в том числе – в 7-ми на выезде. 16 матчей завершились вничью.

В предыдущем сезоне АПЛ команды дважды разошлись миром: 1:1 в Ливерпуле и 2:2 в Лондоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.