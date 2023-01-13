Нидерланды13 января 2023, 06:00 | Обновлено 13 января 2023, 06:57
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ФОТО ДНЯ. Фейеноорд уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов
12 января состоялись матчи 1/16 финала национального кубка
13 января 2023, 06:00 | Обновлено 13 января 2023, 06:57
73
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12 января состоялись заключительные матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.
«Фейеноорд» уверенно вышел в 1/8 финала, победив команду «Зволле» (3:1).
Забавное фото из матча опубликовано в Твиттере «Фейеноорда».
Кубок Нидерландов. 1/16 финала
12 января
- Хераклес – Гоу Эхед Иглс – 0:1
- Блаув Гел – Утрехт – 1:3
- Гронинген – Спакенбург – 2:3
- Урк – Катвейк – 0:3
- Фейеноорд – Зволле – 3:1
Met drie goals naar de derde ronde.#feypec • #TOTOKNVBBeker— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 12, 2023
January 12, 2023
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