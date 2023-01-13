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Нидерланды
13 января 2023, 06:00 | Обновлено 13 января 2023, 06:57
73
0

ФОТО ДНЯ. Фейеноорд уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов

12 января состоялись матчи 1/16 финала национального кубка

13 января 2023, 06:00 | Обновлено 13 января 2023, 06:57
73
0
ФОТО ДНЯ. Фейеноорд уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов
ФК Фейеноорд

12 января состоялись заключительные матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

«Фейеноорд» уверенно вышел в 1/8 финала, победив команду «Зволле» (3:1).

Забавное фото из матча опубликовано в Твиттере «Фейеноорда».

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

12 января

  • Хераклес – Гоу Эхед Иглс – 0:1
  • Блаув Гел – Утрехт – 1:3
  • Гронинген – Спакенбург – 2:3
  • Урк – Катвейк – 0:3
  • Фейеноорд – Зволле – 3:1
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Кубок Нидерландов по футболу Хераклес Гоу Эхед Иглс Утрехт Гронинген Спакенбург Фейеноорд Зволле
Источник Sport.ua
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