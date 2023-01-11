Чемпион мира из Динамо покинул Минай. Стал известен его новый клуб

23-летний украинский защитник Алексей Хахлев покинул клуб УПЛ «Минай».

Контракт игрока с командой действует до 31 января 2023 года, но сообщается, что он уже разорвал все трудовые отношения с «Минаем».

Ранее луганский футбольный клуб «Заря» анонсировал переход чемпиона мира. Скорее всего, речь идет именно об Хахлеве, так как он стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20.

Отметим, что в сезоне 2022/23 Алексей провел 14 матчей за «Минай», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

К слову, Хахлев является воспитанником киевского «Динамо», однако за основную команду он так и не сыграл.