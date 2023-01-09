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Италия
09 января 2023, 23:40 | Обновлено 09 января 2023, 23:42
98
0

Аталанта обыграла Болонью и догнала Рому с Лацио

Команда из Бергамо делит 5-7 места с римскими клубами

09 января 2023, 23:40 | Обновлено 09 января 2023, 23:42
98
0
Аталанта обыграла Болонью и догнала Рому с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Болонья» и «Аталанта».

Аталанта обыграла Болонью и догнала Рому с Лацио.

Команда из Бергамо имеет 31 очко и делит 5-7 места с римскими клубами.

Серия A. 17-й тур

Болонья – Аталанта – 1:2

Голы: Орсолини, 6 – Копмайнерс, 47, Хойлунд, 58

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чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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