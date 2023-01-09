Италия09 января 2023, 23:40 | Обновлено 09 января 2023, 23:42
98
0
Аталанта обыграла Болонью и догнала Рому с Лацио
Команда из Бергамо делит 5-7 места с римскими клубами
09 января 2023, 23:40 | Обновлено 09 января 2023, 23:42
98
0
9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Болонья» и «Аталанта».
Аталанта обыграла Болонью и догнала Рому с Лацио.
Команда из Бергамо имеет 31 очко и делит 5-7 места с римскими клубами.
Серия A. 17-й тур
Болонья – Аталанта – 1:2
Голы: Орсолини, 6 – Копмайнерс, 47, Хойлунд, 58
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