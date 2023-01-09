09.01.2023, FT 2 : 0
Англия09 января 2023, 23:17 | Обновлено 09 января 2023, 23:26
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Верона – Кремонезе – 2:0. Битва за выживание. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии
09 января 2023, 23:17 | Обновлено 09 января 2023, 23:26
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9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Верона» и «Кремонезе».
Дубль оформил Дарко Лазович. Хозяева поля победили со счетом 2:0 и ушли с последнего места.
Обе команды ведут за выживание. Из топ-дивизиона по итогам сезона вылетят три команды.
Аутсайдеры Серии A: Сассуоло (16), Специя (15), Верона и Сампдория (по 9), Кремонезе (7).
Серия A. 17-й тур
Верона – Кремонезе – 2:0
Голы: Лазович, 9, 26
Видеообзор матча
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
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