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09 января 2023, 23:17 | Обновлено 09 января 2023, 23:26
37
0

Верона – Кремонезе – 2:0. Битва за выживание. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии

09 января 2023, 23:17 | Обновлено 09 января 2023, 23:26
37
0
Верона – Кремонезе – 2:0. Битва за выживание. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Верона» и «Кремонезе».

Дубль оформил Дарко Лазович. Хозяева поля победили со счетом 2:0 и ушли с последнего места.

Обе команды ведут за выживание. Из топ-дивизиона по итогам сезона вылетят три команды.

Аутсайдеры Серии A: Сассуоло (16), Специя (15), Верона и Сампдория (по 9), Кремонезе (7).

Серия A. 17-й тур

Верона – Кремонезе – 2:0

Голы: Лазович, 9, 26

Видеообзор матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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