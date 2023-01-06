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  4. Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог. Стала известна сумма
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 12:26 |
1141
1

Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог. Стала известна сумма

Решение было принято 5 января в преддверии слушаний по его экстрадиции 19 января

06 января 2023, 12:26 |
1141
1
Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог. Стала известна сумма
Twitter. Константин Жеваго

Суд французского города Шамбери согласился отпустить президента футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго под залог в 1 миллион евро.

Решение было принято вчера, 5 января, в преддверии слушаний по его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине.

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Ранее стало известно, как именно его задержали.

К слову, ранее также стало известно, что на Жеваго ожидает многомиллиардный иск в Украине.

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коррупция арест суд Константин Жеваго Ворскла Полтава российско-украинская война
Источник Reuters
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Комментарии 1
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PETP0
Навіщо арештовували? Він міг би лям євро і на місці в Куршавелі їм відрахувати.
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