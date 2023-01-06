Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог. Стала известна сумма
Решение было принято 5 января в преддверии слушаний по его экстрадиции 19 января
Суд французского города Шамбери согласился отпустить президента футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго под залог в 1 миллион евро.
Решение было принято вчера, 5 января, в преддверии слушаний по его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине.
Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Ранее стало известно, как именно его задержали.
К слову, ранее также стало известно, что на Жеваго ожидает многомиллиардный иск в Украине.
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