Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог. Стала известна сумма

Суд французского города Шамбери согласился отпустить президента футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго под залог в 1 миллион евро.

Решение было принято вчера, 5 января, в преддверии слушаний по его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине.

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Ранее стало известно, как именно его задержали.

К слову, ранее также стало известно, что на Жеваго ожидает многомиллиардный иск в Украине.