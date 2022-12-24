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Чемпионат Украины
24 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 24 декабря 2022, 12:54
319
0

Пейшото и дальше не будет в Металлисте

Бразильский нападающий может покинуть клуб на постоянной основе

24 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 24 декабря 2022, 12:54
319
0
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
ФК Металлист. Матеус Пейшото

Форвард «Металлиста» Матеус Пейшото, который с марта этого года выступает за «Сеару» на правах аренды, может окончательно покинуть клуб из Украины. Интерес к 27-летнему нападающему имеется у клуба «Гояс».

Бразильцы якобы предлагают «Металлисту» вариант полноценного трансфера Пейшото. Если же клубы по переходу игрока между собой не договорятся, то «Гояс» намерен арендовать форварда до конца 2023 года.

Переговоры между клубами в настоящий момент продолжаются.

Ранее сообщалось, что в «Металлист» этой зимой не вернется бразильский защитник Маилтон.

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Источник Futebol Interior
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