Пейшото и дальше не будет в Металлисте

Форвард «Металлиста» Матеус Пейшото, который с марта этого года выступает за «Сеару» на правах аренды, может окончательно покинуть клуб из Украины. Интерес к 27-летнему нападающему имеется у клуба «Гояс».

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Бразильцы якобы предлагают «Металлисту» вариант полноценного трансфера Пейшото. Если же клубы по переходу игрока между собой не договорятся, то «Гояс» намерен арендовать форварда до конца 2023 года.

Переговоры между клубами в настоящий момент продолжаются.

Ранее сообщалось, что в «Металлист» этой зимой не вернется бразильский защитник Маилтон.