Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гент - Стандарт. Прогноз и анонс на матч
Бельгия
22 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 22 декабря 2022, 20:24
33
0

Гент - Стандарт. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Бельгии

22 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 22 декабря 2022, 20:24
33
0
Гент - Стандарт. Прогноз и анонс на матч

23 декабря на «Геламко Арена» пройдет матч 17-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Гент» встретится со «Стандард» (Льеж). Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

«Гент»

Команда при своей длительной истории основные трофеи взял в последние годы. В 2015-м получилось в единственный раз за все время стать чемпионом страны. Повторить тот успех не получилось, но, например, в 2020-м удалось завоевать «серебро». Прошлый сезон оказался довольно противоречивым. С одной стороны, в Жупилер-Лиге только пятерку лучших замкнули. Но при этом выиграли кубок, в 4-й раз в истории. Нынешний футбольный год проходит для «буйволов» неплохо. Они пробились в плей-офф Лиги конференций, где сыграют теперь в конце зимы с «Карабахом». Да и в чемпионате получилось закончить осень рывком в виде 5 побед в 7 поединках. Это позволило подняться назад, на 5-е место в текущей турнирной таблице. Но, конечно, хочется и дальше прибавлять.

«Стандард» (Льеж)

Клуб тоже достаточно неплохо котируется в бельгийском футболе. Это 10-кратный чемпион страны, причем в последний раз «золото» в Льеж приезжало относительно недавно, в 2009-м году. А в 2018-2019 получалось входить в тройку призеров Жупилер-Лиги, заодно присовокупив и очередную победу в кубке. Вот дальше у «красных» начался не лучший период. Прошлый чемпионат амбициозный коллектив завершил в нижней части, на итоговом 14-м месте. Безусловно, надо было прибавлять, и определенные успехи у Дейлы и его подопечных были. Осенью даже получилось выиграть 6 матчей из 7, в том числе 4 кряду. Но все же перед паузой оценки были смазаны. Результаты заметно ухудшились. А напоследок «Стандард» уступил 0-2 «Эйпену» на выезде и 2-3 «Юниону» дома. В итоге он откатился на 7-е место, дав тренерскому штабу пищу для размышлений.

Статистика личных встреч

У «Гента» недавно было 4 победы кряду над «Стандардом». Но в начале этого сезона в Льеже хозяева, играя с 15-й минуты в меньшинстве, смогли оформить в итоге ничью 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут 2-й кряду осечки от «Гента» с этим противником, тем более дома. Ставим на победу хозяев (коэффициент - 1,77) от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Венеция – Прометей. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы
Тоттенхэм - Ницца. Прогноз и анонс на матч
Будивельник – Карху. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы ФИБА
Гент прогнозы прогнозы на футбол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»
Футбол | 22 декабря 2022, 10:40 9
Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»
Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»

Специалист шокирован тем, как вел себя вратарь сборной Аргентины

Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе
Футбол | 22 декабря 2022, 17:10 5
Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе
Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе

На награду претендуют пять игроков

ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Футбол | 22.12.2022, 08:57
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Другие виды | 21.12.2022, 20:29
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии
Футбол | 22.12.2022, 19:29
Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии
Замена Тите. Экс-тренер Барселоны может возглавить сборную Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
21.12.2022, 04:31 2
Война
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
21.12.2022, 04:11 3
Бокс
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
22.12.2022, 10:11 1
Война
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
22.12.2022, 11:52 1
Бокс
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
20.12.2022, 16:30 3
Футбол
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
21.12.2022, 09:05 23
Футбол
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
21.12.2022, 11:46 6
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
21.12.2022, 01:49 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности