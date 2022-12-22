Гент - Стандарт. Прогноз и анонс на матч

23 декабря на «Геламко Арена» пройдет матч 17-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Гент» встретится со «Стандард» (Льеж). Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

«Гент»



Команда при своей длительной истории основные трофеи взял в последние годы. В 2015-м получилось в единственный раз за все время стать чемпионом страны. Повторить тот успех не получилось, но, например, в 2020-м удалось завоевать «серебро». Прошлый сезон оказался довольно противоречивым. С одной стороны, в Жупилер-Лиге только пятерку лучших замкнули. Но при этом выиграли кубок, в 4-й раз в истории. Нынешний футбольный год проходит для «буйволов» неплохо. Они пробились в плей-офф Лиги конференций, где сыграют теперь в конце зимы с «Карабахом». Да и в чемпионате получилось закончить осень рывком в виде 5 побед в 7 поединках. Это позволило подняться назад, на 5-е место в текущей турнирной таблице. Но, конечно, хочется и дальше прибавлять.



«Стандард» (Льеж)



Клуб тоже достаточно неплохо котируется в бельгийском футболе. Это 10-кратный чемпион страны, причем в последний раз «золото» в Льеж приезжало относительно недавно, в 2009-м году. А в 2018-2019 получалось входить в тройку призеров Жупилер-Лиги, заодно присовокупив и очередную победу в кубке. Вот дальше у «красных» начался не лучший период. Прошлый чемпионат амбициозный коллектив завершил в нижней части, на итоговом 14-м месте. Безусловно, надо было прибавлять, и определенные успехи у Дейлы и его подопечных были. Осенью даже получилось выиграть 6 матчей из 7, в том числе 4 кряду. Но все же перед паузой оценки были смазаны. Результаты заметно ухудшились. А напоследок «Стандард» уступил 0-2 «Эйпену» на выезде и 2-3 «Юниону» дома. В итоге он откатился на 7-е место, дав тренерскому штабу пищу для размышлений.



Статистика личных встреч



У «Гента» недавно было 4 победы кряду над «Стандардом». Но в начале этого сезона в Льеже хозяева, играя с 15-й минуты в меньшинстве, смогли оформить в итоге ничью 2-2.



Прогноз



Букмекерские конторы не ждут 2-й кряду осечки от «Гента» с этим противником, тем более дома. Ставим на победу хозяев (коэффициент - 1,77) от Parimatch.