Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Хеа согласен на снижение зарплаты, но не хочет быть запасным
Англия
22 декабря 2022, 19:39 | Обновлено 22 декабря 2022, 19:42
181
0

Де Хеа согласен на снижение зарплаты, но не хочет быть запасным

Испанский голкипер не намерен менять клубную прописку

22 декабря 2022, 19:39 | Обновлено 22 декабря 2022, 19:42
181
0
Де Хеа согласен на снижение зарплаты, но не хочет быть запасным
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа согласен остаться в английском клубе на более скромных финансовых условиях, но при этом испанца все равно не устроит роль запасного голкипера манкунианцев.

Напомним, действующий контракт 32-летнего Де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Цвета «Манчестер Юнайтед» футболист защищает с 2011 года.

В этом сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, пропустил в них 23 мяча и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит 50 миллионов на Гакпо.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед предложил Атлетико 60 млн евро за Гризманна
Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Футбол | 22 декабря 2022, 18:03 3
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»

Украинский футболист – о выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе США

Юрий ВЕРНИДУБ: «Не был в стране три года, а судейство не изменилось»
Футбол | 22 декабря 2022, 14:30 7
Юрий ВЕРНИДУБ: «Не был в стране три года, а судейство не изменилось»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Не был в стране три года, а судейство не изменилось»

Главный тренер «Кривбасса» – о первой части сезона

Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
Война | 22.12.2022, 10:11
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Другие виды | 21.12.2022, 20:29
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Футбол | 22.12.2022, 14:10
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Мало кто настроен оптимистично по моим шансам с Фьюри»
Александр УСИК: «Мало кто настроен оптимистично по моим шансам с Фьюри»
21.12.2022, 14:11 2
Бокс
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
21.12.2022, 16:33 2
Другие виды
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
20.12.2022, 19:20 3
Футбол
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
20.12.2022, 21:35 2
Футбол
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
21.12.2022, 04:11 3
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.12.2022, 01:19
Биатлон
Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
21.12.2022, 13:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности