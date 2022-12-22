Де Хеа согласен на снижение зарплаты, но не хочет быть запасным

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа согласен остаться в английском клубе на более скромных финансовых условиях, но при этом испанца все равно не устроит роль запасного голкипера манкунианцев.

Напомним, действующий контракт 32-летнего Де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Цвета «Манчестер Юнайтед» футболист защищает с 2011 года.

В этом сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, пропустил в них 23 мяча и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит 50 миллионов на Гакпо.