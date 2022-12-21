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Италия
21 декабря 2022, 03:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 03:25
17
0

Товарищеские матчи. Специя выиграла спарринг, Коваленко оставлся в резерве

20 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

21 декабря 2022, 03:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 03:25
17
0
Товарищеские матчи. Специя выиграла спарринг, Коваленко оставлся в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

20 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Итальянский клуб «Специя» выиграл у нидерландской команды «Гронинген» со счетом 2:0.

Украинский хавбек итальянской команды Виктор Коваленко всю игру числился в резерве.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 17 декабря

Специя (Италия) – Гронинген (Нидерланды) – 2:0

Голы: Верде, 41, Кивьор, 57.

Другие результаты дня

  • Байройт (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 4:2
  • Хоффенхайм (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 3:3
  • Ньор (Франция) – Бордо (Франция) – 5:3
  • Сампдория (Италия) – Динамо Дрезден (Германия) – 2:2
  • Клермон (Франция) – Сошо (Франция) – 0:1
  • Тулуза (Франция) – Монпелье (Франция) – 1:2
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Источник Sport.ua
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