Италия21 декабря 2022, 03:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 03:25
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Товарищеские матчи. Специя выиграла спарринг, Коваленко оставлся в резерве
20 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
21 декабря 2022, 03:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 03:25
17
0
20 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Итальянский клуб «Специя» выиграл у нидерландской команды «Гронинген» со счетом 2:0.
Украинский хавбек итальянской команды Виктор Коваленко всю игру числился в резерве.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 17 декабря
Специя (Италия) – Гронинген (Нидерланды) – 2:0
Голы: Верде, 41, Кивьор, 57.
Другие результаты дня
- Байройт (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 4:2
- Хоффенхайм (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 3:3
- Ньор (Франция) – Бордо (Франция) – 5:3
- Сампдория (Италия) – Динамо Дрезден (Германия) – 2:2
- Клермон (Франция) – Сошо (Франция) – 0:1
- Тулуза (Франция) – Монпелье (Франция) – 1:2
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