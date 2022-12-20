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  4. Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 16:45 |
1238
5

Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года

Президенту ФИФА «очень понравилось» проводить Мундиаль в период европейской зимы

20 декабря 2022, 16:45 |
1238
5
Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года
Twitter. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино впечатлен организацией ЧМ-2022 и хочет проводить турнир каждые три года.

Сообщается, чо после ЧМ-2022 Инфантино хочет, чтобы Мундиаль проходил чаще – каждые три года, но изменения возможны не ранее ЧМ-2030.

Известно, что многие не поддержат такую идею, но вот Африка и Азия только за.

УЕФА и КОНМЕБОЛ объединились, чтобы отклонить предложение проводить чемпионат мира в таком формате.

Дело в том, что был поставлен рекорд по доходам на ЧМ-2022. ФИФА получила 6,2 млрд фунтов – на 840 млн фунтов больше, чем по итогам ЧМ-2018.

Именно поэтому Инфантино нацелен на изменение нынешнего формата турнира. Если ЧМ будет проходить каждые 3 года, то в годы между Мундиалями будут проводить клубный чемпионат мира, на котором с 2025 года будет 32 команды, и континентальные турниры. К слову, идея с проведением клубного ЧМ с участием 32 команд очень не понравилась представителям Ла Лиги.

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Джанни Инфантино ЧМ-2022 по футболу ФИФА чемпионат мира по футболу УЕФА КОНМЕБОЛ клубный чемпионат мира по футболу
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Источник Daily Mail
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Комментарии 5
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Денис Александров
долбоёб
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+4
dimando560
Та вже давайте щороку, а заодно Чемпіонат Європи, Лігу націй і ще клубний чемпіонат світу. Всьо буде футбол
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+3
Олег Мандрівник
Походу он плотно на аргентинской муке сидит
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+2
OKs100
А ещё если отказаться от второго тайма и за счет этого проводить в два раза больше футбольных матчей за сезон, то доходы вырастут на 18.23%! Такая идея понравится Инфантино.
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+2
Remark
Чем больше денег, тем больше их не хватает. 
Жаль, футбол как вид спорта скоро вообще исчезнет, будет просто гонка за деньгами. Это будет в том случае, если не уберут эту коррумпированную верхушку с Инфантино.
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+1
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