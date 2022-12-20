Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года
Президенту ФИФА «очень понравилось» проводить Мундиаль в период европейской зимы
Президент ФИФА Джанни Инфантино впечатлен организацией ЧМ-2022 и хочет проводить турнир каждые три года.
Сообщается, чо после ЧМ-2022 Инфантино хочет, чтобы Мундиаль проходил чаще – каждые три года, но изменения возможны не ранее ЧМ-2030.
Известно, что многие не поддержат такую идею, но вот Африка и Азия только за.
УЕФА и КОНМЕБОЛ объединились, чтобы отклонить предложение проводить чемпионат мира в таком формате.
Дело в том, что был поставлен рекорд по доходам на ЧМ-2022. ФИФА получила 6,2 млрд фунтов – на 840 млн фунтов больше, чем по итогам ЧМ-2018.
Именно поэтому Инфантино нацелен на изменение нынешнего формата турнира. Если ЧМ будет проходить каждые 3 года, то в годы между Мундиалями будут проводить клубный чемпионат мира, на котором с 2025 года будет 32 команды, и континентальные турниры. К слову, идея с проведением клубного ЧМ с участием 32 команд очень не понравилась представителям Ла Лиги.
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