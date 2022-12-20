Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино впечатлен организацией ЧМ-2022 и хочет проводить турнир каждые три года.

Сообщается, чо после ЧМ-2022 Инфантино хочет, чтобы Мундиаль проходил чаще – каждые три года, но изменения возможны не ранее ЧМ-2030.

Известно, что многие не поддержат такую идею, но вот Африка и Азия только за.

УЕФА и КОНМЕБОЛ объединились, чтобы отклонить предложение проводить чемпионат мира в таком формате.

Дело в том, что был поставлен рекорд по доходам на ЧМ-2022. ФИФА получила 6,2 млрд фунтов – на 840 млн фунтов больше, чем по итогам ЧМ-2018.

Именно поэтому Инфантино нацелен на изменение нынешнего формата турнира. Если ЧМ будет проходить каждые 3 года, то в годы между Мундиалями будут проводить клубный чемпионат мира, на котором с 2025 года будет 32 команды, и континентальные турниры. К слову, идея с проведением клубного ЧМ с участием 32 команд очень не понравилась представителям Ла Лиги.