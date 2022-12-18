Награда нашла своего героя. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками
Англичане получили награду за честную игру на ЧМ-2022
Сборная Англии по футболу получила от ФИФА приз за честную игру.
В своих пяти матчах на турнира англичане получили только одну желтую карточку – это сделал защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр против команды Франции.
Подопечные Гарета Саутгейта проиграли французам на стадии 1/4 финала Мундиаля и выбыли из борьбы за медали.
К слову, эта награда вручается с Мундиаля в Мексике в 1970 году. Ранее англичане уже брали эту награду. Это случилось на ЧМ-1990 в Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси
Рустам Худжамов рассказал о пристрастии некоторых футболистов к алкоголю