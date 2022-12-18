Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
Звездный француз забил три гола в финалах чемпионатов мира
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Аргентина уверенно побеждала со счетом 2:0 до 80-й минуты. Но буквально за 2 минуты игры звездный форвард Килиан Мбаппе сделал дубль и сохранил шансы французов на чемпионство.
Теперь на счету Мбаппе 3 гола в финалах чемпионатов мира. Три гола в финалах ЧМ забивали также Вава, Пеле, Джефф Херст и Зинедин Зидан. В 2018 году он забил в ворота Хорватии в финальном поединке Мундиаля.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз забил на 118-й минуте с пенальти
Мундиаль проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре