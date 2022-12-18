Чемпионат мира18 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:26
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Аргентина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финала ЧМ-2022 по футболу
18 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:26
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В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу. Финал
Аргентина – Франция – 1:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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