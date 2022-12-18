Аргентина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

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Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. Финал

Аргентина – Франция – 1:0 (матч продолжается)

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