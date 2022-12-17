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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:00
6650
0

Хорватия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре

17 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:00
6650
0
Хорватия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.

Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место

Хорватия – Марокко – 2:1 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гвардиол, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Дари, 9 мин.

ГОЛ! 2:1 Оршич, 42 мин.

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Источник Sport.ua
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