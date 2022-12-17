Чемпионат мира17 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:00
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Хорватия – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре
17 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:00
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В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.
Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место
Хорватия – Марокко – 2:1 (матч продолжается)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Гвардиол, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Дари, 9 мин.
ГОЛ! 2:1 Оршич, 42 мин.
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