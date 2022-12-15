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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 10:30 | Обновлено 15 декабря 2022, 11:40
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4

Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню

Все дело в остро-политическом подтексте композиции

15 декабря 2022, 10:30 | Обновлено 15 декабря 2022, 11:40
3333
4
Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
Getty Images/Global Images Ukraine

В Хорватии разгорелся скандал. Футболистов национальной сборной по футболу критикуют за неофашистскую песню. Игроки исполнили ее после выхода в 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре.

Во время праздничного ужина игроки сборной Хорватии исполнили песню, восхваляющую их нацию. В этой песни есть патриотический контекст, ведь в ней говорится о любви к пяти частям Хорватии. Остро-политический подтекст композиция приобретает, когда заходит речь о шестой несуществующей части страны — Герцег-Босне.

Это полугосударство было образовано боснийскими хорватами-сепаратистами во время войны в начале 90-х годов. В самопровозглашенном регионе была проведена этническая чистка боснийцев и боснийских мусульман – их расстреливали.

К слову, автором песни является ультра-правый активист-композитор под псевдонимом Томпсон. Этот псевдоним происходит от названия пулемёта, который он использовал во время войны в 90-е годы.

Отметим, что в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу хорваты проиграли сборной Аргентины со счетом 0:3.

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Источник Expressen
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Комментарии 4
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Gargantua
упоминание территориальных претензий еще не делает песню "неофашистской".
привычка лепить термины не понимая их значения слегка раздражает. особенно это касается фашизма и терроризма.
но в целом об этнических чистках хорватов незаслужено забыли. вся слава досталась сербам.
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+8
Александр Чернокур
Тем не менее украинцам на евро запретили использовать чисто украинский лозунг Героям Слава для борьбы с советским терроризмом а хорваты поют что хотят 
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+3
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MrStepanovM .
Та ладно...бросать говно на вентилятор! Ми теж можемо заспівать "Від Сяну до Дону" , той що?
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+1
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