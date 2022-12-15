Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню

В Хорватии разгорелся скандал. Футболистов национальной сборной по футболу критикуют за неофашистскую песню. Игроки исполнили ее после выхода в 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре.

Во время праздничного ужина игроки сборной Хорватии исполнили песню, восхваляющую их нацию. В этой песни есть патриотический контекст, ведь в ней говорится о любви к пяти частям Хорватии. Остро-политический подтекст композиция приобретает, когда заходит речь о шестой несуществующей части страны — Герцег-Босне.

Это полугосударство было образовано боснийскими хорватами-сепаратистами во время войны в начале 90-х годов. В самопровозглашенном регионе была проведена этническая чистка боснийцев и боснийских мусульман – их расстреливали.

К слову, автором песни является ультра-правый активист-композитор под псевдонимом Томпсон. Этот псевдоним происходит от названия пулемёта, который он использовал во время войны в 90-е годы.

Отметим, что в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу хорваты проиграли сборной Аргентины со счетом 0:3.