Чемпионат мира14 декабря 2022, 21:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:36
953
0
Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022
14 декабря 2022, 21:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:36
953
0
14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
ГОЛ! 1:0. Тео Эрнандес, 5 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 14 декабря 2022, 14:00 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 14 декабря 2022, 16:20 8
Юрий Гура отправлен в отставку
Футбол | 14.12.2022, 20:20
Футбол | 14.12.2022, 05:05
Футбол | 14.12.2022, 17:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2022, 11:45 41
13.12.2022, 23:20 4
12.12.2022, 16:49 18
13.12.2022, 05:42 3
Война
12.12.2022, 16:29 1
13.12.2022, 22:57 56
14.12.2022, 08:33