Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

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Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.

ГОЛ! 1:0. Тео Эрнандес, 5 мин.