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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 21:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:36
953
0

Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022

14 декабря 2022, 21:23 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:36
953
0
Франция – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в Катаре проходит второй полуфинальный поединок ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко.

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Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Победитель встречи сыграет в финале против сборной Аргентины.

ГОЛ! 1:0. Тео Эрнандес, 5 мин.

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Источник Sport.ua
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