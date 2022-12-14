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Чемпионат Европы
14 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 14 декабря 2022, 05:15
161
0

Женская сборная Украины сыграет в лиге B квалификации Евро-2023

Команда Сергея Сапронова сыграет с командами Латвии и Болгарии

14 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 14 декабря 2022, 05:15
161
0
Женская сборная Украины сыграет в лиге B квалификации Евро-2023
УАФ. Сергей Сапронов

Состоялась процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2023 WU-17, определившая составы групп обеих лиг.

Женская сборная Украины U-17 в своей группе первого раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу В6, где сыграют с Латвией и Болгарией.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Эстонии в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп второго раунда Лиги А (и лучший обладатель второго места, если Эстония финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 14 по 26 мая 2023 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2023/2024 начнут в Лиге В.

Команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (две – по 4 участника, четыре – по 3 команды) будут бороться за путевки в первый раунд Лиги А следующего розыгрыша. Их получат победители групп, а также лучшая вторая команда.

Евро-2023 WU-17. Второй раунд

Лига А

  • Группа А1: Чехия, Польша, Эстония, Румыния
  • Группа А2: Англия, Норвегия, Бельгия, Хорватия
  • Группа А3: Германия, Португалия, Венгрия, Северная Македония
  • Группа А4: Швейцария, Словения, Австрия, Словакия
  • Группа А5: Ирландия, Франция, Италия, Косово
  • Группа А6: Испания, Дания, Сербия, Беларусь
  • Группа А7: Нидерланды, Финляндия, Швеция, Уэльс

Лига В

  • Группа В1: Греция, Фарерские острова, Литва, Молдова
  • Группа В2: Босния и Герцеговина, Казахстан, Азербайджан, Черногория
  • Группа В3: Шотландия, Израиль, Грузия
  • Группа В4: Исландия, Люксембург, Албания
  • Группа В5: Северная Ирландия, Турция, Армения
  • Группа В6: Украина, Латвия, Болгария

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Источник Украинская ассоциация футбола
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