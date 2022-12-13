Калинина разобралась с 17-летней француженкой, не отдав ни одного гейма
Возможно, Ангелина хотела успеть на второй тайм матча Аргентина – Хорватия
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) добыла еще одну уверенную победу на турнире WTA 125 в Лиможе.
Во втором раунде украинка переиграла 17-летнюю француженку Дженни Лим (№950 WTA).
Лимож. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Дженни Лим (Франция) – 6:0, 6:0
Отметим, что в первом круге украинка также выиграла один сет под ноль.
В 1/4 финала Калинина сыграет против победительницы встречи Чжан Шуай (№25 WTA) – Екатерина Рейнгольд (№237 WTA).
На прошлой неделе Ангелина дошла до полуфинала на турнире аналогичной категории в Анже и вернулась в первую полусотню мирового рейтинга.
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