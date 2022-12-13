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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:25
699
0

Аргентина – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022

13 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:25
699
0
Аргентина – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Аргентина – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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