Чемпионат мира13 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:25
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Аргентина – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор полуфинала чемпионата мира 2022
13 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:25
699
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Во вторник, 13 декабря в 21:00, проходит поединок полуфинала чемпионата мира 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Аргентина – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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