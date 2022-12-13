Чемпионат мира13 декабря 2022, 15:13 |
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Источник: Роналду планирует сыграть на Евро-2024
Форвард не собирается завершать карьеры в сборной Португалии
13 декабря 2022, 15:13 |
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Несмотря на 37-летний возраст, Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии. Об этом сообщают португальские СМИ.
Роналду понимает, что уже находится не в лучшей физической форме, но надеется выступить на Евро-2024. Будущее Роналду в сборной будет зависеть от ситуации вокруг Фернанду Сантуша, который близок к увольнению с поста главного тренера португальцев.
Напомним, на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела в 1/4 финала от Марокко.
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