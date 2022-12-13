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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 15:13 |
176
0

Источник: Роналду планирует сыграть на Евро-2024

Форвард не собирается завершать карьеры в сборной Португалии

13 декабря 2022, 15:13 |
176
0
Источник: Роналду планирует сыграть на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Несмотря на 37-летний возраст, Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии. Об этом сообщают португальские СМИ.

Роналду понимает, что уже находится не в лучшей физической форме, но надеется выступить на Евро-2024. Будущее Роналду в сборной будет зависеть от ситуации вокруг Фернанду Сантуша, который близок к увольнению с поста главного тренера португальцев.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела в 1/4 финала от Марокко.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024
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Источник Correio da Manhã
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