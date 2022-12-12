Во вторник, 13-го декабря, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 21:00.

Поражение уже в первом матче группового этапа от Саудовской Аравии (1:2), несмотря на свой сенсационный характер, не сломило сборную Аргентины, которая несколькими днями ранее выдала прекрасный триллер в битве против Нидерландов за место в четверке лучших команд мундиаля. Как и будущие соперники, хорваты, коллектив Лионеля Скалони добрался до полуфинала через серию пенальти, однако успех «клетчатых» поражал еще и уровнем соперников – сборной Бразилии. Футболисты Златко Далича еще не проигрывали в текущем розыгрыше, и вряд ли действующие обладатели «серебра» хотят уступать своим предшественникам в этом статусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.