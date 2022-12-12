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Чемпионат мира
Аргентина
13.12.2022 21:00 - : -
Хорватия
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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 21:17 | Обновлено 12 декабря 2022, 21:18
497
0

Аргентина – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка чемпионата мира

12 декабря 2022, 21:17 | Обновлено 12 декабря 2022, 21:18
497
0
Аргентина – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13-го декабря, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 21:00.

Поражение уже в первом матче группового этапа от Саудовской Аравии (1:2), несмотря на свой сенсационный характер, не сломило сборную Аргентины, которая несколькими днями ранее выдала прекрасный триллер в битве против Нидерландов за место в четверке лучших команд мундиаля. Как и будущие соперники, хорваты, коллектив Лионеля Скалони добрался до полуфинала через серию пенальти, однако успех «клетчатых» поражал еще и уровнем соперников – сборной Бразилии. Футболисты Златко Далича еще не проигрывали в текущем розыгрыше, и вряд ли действующие обладатели «серебра» хотят уступать своим предшественникам в этом статусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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