Чемпионат мира. Полуфинал.

Аргентина – Хорватия - 2:0

Месси, 34 (пен.), Альварес, 39

Ливакович, 32, Ковачич, 33

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль – Альварес, Месси.

Запасные: Армани, Рульи, Фойт, Тальяфико, Гомес, Монтьель, Паредес, Пеццелья, Паласиос, Корреа, Алмада, Ди Мария, Родригес, Дибала, Лаутаро Мартинес.

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович, Ковачич – Перишич, Крамарич, Пашалич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Майер, Влашич, Левая, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич.

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Во вторник, 13-го декабря, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 21:00.

Поражение уже в первом матче группового этапа от Саудовской Аравии (1:2), несмотря на свой сенсационный характер, не сломило сборную Аргентины, которая несколькими днями ранее выдала прекрасный триллер в битве против Нидерландов за место в четверке лучших команд мундиаля. Как и будущие соперники, хорваты, коллектив Лионеля Скалони добрался до полуфинала через серию пенальти, однако успех «клетчатых» поражал еще и уровнем соперников – сборной Бразилии. Футболисты Златко Далича еще не проигрывали в текущем розыгрыше, и вряд ли действующие обладатели «серебра» хотят уступать своим предшественникам в этом статусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.