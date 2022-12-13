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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:46
11535
13

Аргентина – Хорватия – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка чемпионата мира

13 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 13 декабря 2022, 21:46
11535
13
Аргентина – Хорватия – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира. Полуфинал.

Аргентина – Хорватия - 2:0

Месси, 34 (пен.), Альварес, 39

Ливакович, 32, Ковачич, 33

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль – Альварес, Месси.

Запасные: Армани, Рульи, Фойт, Тальяфико, Гомес, Монтьель, Паредес, Пеццелья, Паласиос, Корреа, Алмада, Ди Мария, Родригес, Дибала, Лаутаро Мартинес.

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович, Ковачич – Перишич, Крамарич, Пашалич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Майер, Влашич, Левая, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич.

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Во вторник, 13-го декабря, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 21:00.

Поражение уже в первом матче группового этапа от Саудовской Аравии (1:2), несмотря на свой сенсационный характер, не сломило сборную Аргентины, которая несколькими днями ранее выдала прекрасный триллер в битве против Нидерландов за место в четверке лучших команд мундиаля. Как и будущие соперники, хорваты, коллектив Лионеля Скалони добрался до полуфинала через серию пенальти, однако успех «клетчатых» поражал еще и уровнем соперников – сборной Бразилии. Футболисты Златко Далича еще не проигрывали в текущем розыгрыше, и вряд ли действующие обладатели «серебра» хотят уступать своим предшественникам в этом статусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Виктор Ковтун
чистый пенальти !!!!!!!! Орсато жалеет Хорватов !!!
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+3
Gargantua
учитесь, дети, как надо бить пенальти
а лотерея, лотерея...  если правильный удар то никакой лотереи
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+2
inspekcha85
В Аргентине более 30% жителей с итальянскими корнями.Кто поставил судить матч этого козла?!
Ответить
+1
inspekcha85
Европейский макаронник судья подогнал пеналь латиносам-макоронникам
Ответить
+1
Виктор Ковтун
наслаждаюсь )))))
Ответить
0
сергей богданов
Вот это Месси от души пенальти влупил
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0
Brian
Очередной липовый пенальти....
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0
Sunrise
Человек прокидывает мяч в даль от себя и влетает в ногу уворачивающегося голкипера. И это пенальти? В полуфинале ЧМ с ВАР? Серьёзно? 
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-1
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