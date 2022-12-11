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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 16:12 |
1342
0

Титул на спасет. Португалия планирует уволить наставника сборной

Фернанду Сантуш вряд ли сохранит свою должность

11 декабря 2022, 16:12 |
1342
0
Титул на спасет. Португалия планирует уволить наставника сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, Федерация футбола Португалии готовится объявить об увольнении наставника сборной Фернанду Сантуша, чей контракт действует до лета 2024 года.

Португалия на ЧМ-2022 вылетела в четвертьфинале, уступив Марокко.

После матча Сантуш не подал в отставку, а заявил, что вернется в Лиссабон для переговоров с руководством федерации, однако в СМИ уверены, что опытный тренер не сохранит свою должность.

Главным достижением Сантуша стала победа на Евро-2016.

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Фернанду Сантуш сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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