Чемпионат мира11 декабря 2022, 16:12 |
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Титул на спасет. Португалия планирует уволить наставника сборной
Фернанду Сантуш вряд ли сохранит свою должность
11 декабря 2022, 16:12 |
1342
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По информации СМИ, Федерация футбола Португалии готовится объявить об увольнении наставника сборной Фернанду Сантуша, чей контракт действует до лета 2024 года.
Португалия на ЧМ-2022 вылетела в четвертьфинале, уступив Марокко.
После матча Сантуш не подал в отставку, а заявил, что вернется в Лиссабон для переговоров с руководством федерации, однако в СМИ уверены, что опытный тренер не сохранит свою должность.
Главным достижением Сантуша стала победа на Евро-2016.
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