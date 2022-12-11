Титул на спасет. Португалия планирует уволить наставника сборной

По информации СМИ, Федерация футбола Португалии готовится объявить об увольнении наставника сборной Фернанду Сантуша, чей контракт действует до лета 2024 года.

Португалия на ЧМ-2022 вылетела в четвертьфинале, уступив Марокко.

После матча Сантуш не подал в отставку, а заявил, что вернется в Лиссабон для переговоров с руководством федерации, однако в СМИ уверены, что опытный тренер не сохранит свою должность.

Главным достижением Сантуша стала победа на Евро-2016.