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  4. ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела из ЧМ-2022
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 09:35 |
361
0

ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела из ЧМ-2022

Самые яркие фото с матча 1/4 финала чемпионата мира

11 декабря 2022, 09:35 |
361
0
ФОТО. Промах Кейна и радость Франции. Как Англия вылетела из ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Англии со счетом 2:1.

Англия – Франция – 1:2
Голы: Кейн, 54 (пен.) – Тчуамени, 17, Жиру, 78

Предупреждения: Магуайр, 89 – Гризманн, 43, Дембеле, 47, Эрнандес, 82

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча Англия – Франция:

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Источник Sport.ua
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