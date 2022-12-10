Тренер сборной Марокко: «Вообще не понимаю, как кто-то может нас критиковат

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал оценку игре 1/4 финала мундиаля в Катаре, в котором его подопечные со счетом 1:0 обыграли команду Португалии. Команда Марокко, напомним, стала в истории первой сборной из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Мы противостояли великой португальской команде. Я сказал игрокам перед матчем, что мы должны войти в историю Африки, что мы и сделали. Мы прогрессируем, развиваем наше мастерство. Мы думали, когда же сможем достичь этой стадии ЧМ, и вот сейчас достигли. Это еще не конец.

Португальцы доставили нам гораздо больше проблем, чем Испания. Я вообще не понимаю, как кто-то может нас критиковать, мы играем, как можем, сражаемся до последнего», – заявил Реграги.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с победителем матча Англия – Франция.