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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:25
741
0

Англия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты четвертьфинала ЧМ-2022

10 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:25
741
0
Англия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Англия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Англия – Франция – 0:1 (матч продолжается)
Тчуамени (17)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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