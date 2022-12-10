В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Англия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Англия – Франция – 0:1 (матч продолжается)

Тчуамени (17)

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