В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции.

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Чемпионат мира. 1/4 финала

Англия – Франция – 1:2

Кейн пенальти (54) – Тчуамени (17), Жиру (78)

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Гол Тчуамени

Гол Кейна

Гол Жиру

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