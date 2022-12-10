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Чемпионат мира
Марокко
10.12.2022, FT 1 : 0
Португалия
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 18:58 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:07
13977
36

Переписали историю. Команда Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022

Африканская сборная добралась до полуфинала, не пропустив ни одного мяча от игроков соперников

10 декабря 2022, 18:58 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:07
13977
36
Переписали историю. Команда Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сенсации разного калибра уже успели стать неотъемлемой составляющей чемпионата мира-2022 в Катаре, поэтому появление на четвертьфинальной стадии международных соревнований такой сборной, как Марокко, с одной стороны могло удивить ценителей футбола, а с другой казалось логическим продолжением развития событий предыдущих дней. На этот раз представителям африканского континента нужно было противостоять Португалии, которая только летом прошлого года потеряла статус чемпионов Европы, однако все еще сохраняла жажду к трофеям высшего сорта.

Даже непонятная ситуация вокруг главной звезды «европейских селесао», нападающего Криштиану Роналду, не пошатнула уверенность команды Фернанду Сантуша в своих силах в игре 1/8 финала против Швейцарии, которая была шокирована итоговым количеством побывавших в ее воротах мячей (1:6). В то же время подопечные Валида Реграги, пусть и не показали в основное и дополнительное время слишком зрелищного футбола против Испании, однако в серии послематчевых пенальти были просто безупречными (0:0, 3:0 – пен.). Что тут добавить, если «атласные львы» от игроков соперников до четвертьфинального раунда не пропускали в свои ворота.

Первая половина игры получилась прогнозируемо спокойной в подавляющем количестве игрового времени, и только под перерыв команды начали понемногу раскачивать свои атаки. Марокко без угрызений совести отдавало мяч в жертву соперникам, которые радостно пытались этим воспользоваться ради собственных позиционных атак. Однако вспомнить какие-то интересные эпизоды в атаке в исполнении Португалии оказалось достаточно сложной задачей, ведь кроме стартового момента с ударом головой от Фелиша, с которым справился Буну, реальных голевых ситуаций у «крестоносцев» не было.

Марокканцы тем временем выполняли много бессодержательных передач из глубины в направлении Эн-Несири, в то время как более продуктивными были подачи на этого габаритного, но быстрого нападающего. И если с первых двух попыток завершить навесы от партнеров Юссеф стабильно пробивал головой над воротами, то на 42 минуте ошибка при выходе на перехват передачи Аттият-Аллаха с левого фланга стоила голкиперу Коште пропущенного мяча и неодобрительной реакции Криштиану Роналду на скамейке для запасных. В ответ Португалия с помощью авантюрного выстрела Бруна Фернандеша с правого фланга создала попадание в перекладину, однако на уверенность соперников это не оказало влияния.

Ничего не выходило у команды Сантуша и после перерыва, так что без появления главной звезды было невозможно обойтись. Роналду присоединился к игре, однако еще до его выхода на замену «атласные львы» имели возможность снять все вопросы по отношению к победителю, но чуть не повезло Эль Ямику с неожиданным рикошетом от голкипера Кошты, которому в этот вечер что-то постоянно мешало выполнять собственные обязанности. Затем марокканцы снова сели в глубокую защиту, и стали хоть немного проявлять активность на чужой половине только тогда, когда соперники захлебывались в атакующих действиях.

Что касается потенциальных случаев Португалии отыграться, то моменты у команды Сантуша все же были неплохие, а вот их количество и интенсивность оставляли желать лучшего. Запомнился дальний выстрел Фелиша под перекладину, с которым едва справился Буну, а также промах головой от Пепе уже в завершение компенсированного времени. А еще была возможность, что ожидаемо, у Кришитану, но рывок за спины защитникам он с острого угла завершил ударом в голкипера.

Марокко очень рисковал, когда в начале добавленного времени нападающий Валид Кеддира за считанные минуты насобирал два предупреждения, оставив свою сборную в меньшинстве. Однако времени оставалось очень мало, и в итоге «европейские селесао» были вынуждены покидать поле на щите.

В итоге, в полуфинальный раунд чемпионата мира-2022 в Катаре отправилась сборная Марокко, а для Португалии международные выступления в этом году официально подошли к концу.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Марокко – Португалия - 1:0

Эн-Несири, 42

Дари, 70, Кеддира, 90+2 – Витинья, 87

Кеддира, 90+3 (второе предупреждение)

Марокко: Буну – Аттият-Аллах, Эль Ямик, Саисс (Дари, 58), Хакими – Амалла (Кеддира, 65), Амрабат, Унахи – Буфаль (Абухляль, 81), Эн-Несири (Банун, 65), Зиеш (Жабран, 81).

Португалия: Кошта – Геррейру (Канселу, 51), Пепе, Диаш, Далот (Орта, 79) – Отавио (Витинья, 69), Невеш (Роналду, 52), Б. Силва – Фелиш, Рамуш (Леау, 69), Фернандеш.

Арбитр: Факундо Рауль Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина).

Стадион: «Эль-Тумама» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 9 (3) – 11 (3)
Угловые: 3 – 9
Оффсайды: 2 – 2.

МАРОККО - ПОРТУГАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

События матча

90’
Валид Чеддира (Марокко) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 36
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Stanislav Saloid
Ще одне футбольне диво! Фінал Хорватія - Марокко буде досить несподіваним
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+19
Макс Максов
Що вони чудять, просто бравіссімо! А після новини про те, ще Марокко нам допоможе танками Т-72... Я їх обожнюю і бажаю їм побільше перемог!
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+10
Показать Скрыть 4 ответа
Владислав Антонов
Гра марокканців нагадала мені Грецію на Євро-2004.
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
dmitriy_kk
Марокканцы просто молодцы! Пропустили за весь турнир всего 1 гол, и то это был автогол. Плюс одна сенсация. Вот только не пойму почему беседины в Марокко не реализовывают выходы один на один?
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+5
Old Т
Пиренейские скальпы - Испания, Португалия, Фр.......   )  Значит надо дорогу уступить Англии!  Уж они то все пенальти забьют.  Может быть.
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+3
DK1961
Чем дальше, тем веселее. Я думаю. что если бы чемпионат проводился (как обычно) в июле-августе - результаты были бы иные, и сенсаций было бы меньше. Все таки надо учитывать усталость игроков топ-сборных - играть ПОСЛЕ окончания сезона им пришлось, да еще и в непривычных климатических условиях. Вот как раз для марокканцев все привычно, да и игроков из топ-клубов нет практически. Может быть это и есть причины таких результатов?
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+1
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pol-55
Але ж Пепе ще міг переписати цю історію і написати свою.
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+1
Dreifus
Допрыгался тренер португальцев. Показывать характер это хорошо и круто, но тогда и выигрывать надо.
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0
Viktor Tsimakouridze
тріумф мессі?
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0
ass36
Это вам не со Щвейцарией играть, тут нужен разум за 98 минут ни одного гола не забить, а всему виной вратарь Морокко. По развитию Морокко оказалось сильней.
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-1
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Александр Чернокур
Нужно было выпускать во втором тайме не Роналду а Мудрика .Был бы шанс 
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-3
mikeUkraineTheBest
Роналду даже хотів додому. До сім'ї.
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Чернокур
Зачем Португалия забивала 6 мячей в предыдущем матче ? Смысл ?
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-4
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Kain_X_Rain
Мне кажется в концовке первого тайма судья сломал Португальцев,судил конечно так себе,хотя может для Аргентины это топ уровень
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-4
OKs100
Сборная Португалии доказала, что без Роналду она ничего не может. На следующий ЧМ они даже не попадут.
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-6
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123455432
Де, Роналдо, де?
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-6
roman75zpr
Теперь в тренерский штаб Португалии могут пригласить сестёр и жену Роналду )
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-6
etorfine
рональті назавжди залишиться тінню Мессі
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-11
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