Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марокко – Португалия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 17:44
865
0

Марокко – Португалия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видеообзор игры 1/4 финала ЧМ-2022

10 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 17:44
865
0
Марокко – Португалия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» путевку в полуфинал чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, разыгрывают сборные Марокко и Португалии.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.

Видео голов в матче будет появляться в режиме онлайн

ГОООЛ! 1:0. Эн-Несири, 42 минута

По теме:
ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков
«Доволен». Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отреагировал на критику
Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время на ЧМ
ЧМ-2022 по футболу сборная Марокко по футболу сборная Португалии по футболу Марокко - Португалия видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции
Теннис | 10 декабря 2022, 14:13 5
Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции
Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции

Ангелина проиграла в полуфинале сопернице из Германии

ФОТО. Криштиану Роналду заявил, что Португалия уже выиграла один ЧМ
Футбол | 10 декабря 2022, 14:55 0
ФОТО. Криштиану Роналду заявил, что Португалия уже выиграла один ЧМ
ФОТО. Криштиану Роналду заявил, что Португалия уже выиграла один ЧМ

Звездный португалец поблагодарил болельщиков сборной

ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Футбол | 10.12.2022, 07:30
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 00:15
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Футбол | 10.12.2022, 06:30
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
08.12.2022, 20:33 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 12
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
09.12.2022, 13:55 2
Футбол
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
09.12.2022, 12:30
Бокс
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
08.12.2022, 22:01 6
Теннис
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
08.12.2022, 17:25 5
Другие виды
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
09.12.2022, 20:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности