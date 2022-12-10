Марокко – Португалия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» путевку в полуфинал чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, разыгрывают сборные Марокко и Португалии.

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Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.

Видео голов в матче будет появляться в режиме онлайн

ГОООЛ! 1:0. Эн-Несири, 42 минута