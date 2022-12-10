Чемпионат мира10 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 17:44
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Марокко – Португалия – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видеообзор игры 1/4 финала ЧМ-2022
10 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 17:44
865
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В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» путевку в полуфинал чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, разыгрывают сборные Марокко и Португалии.
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Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.
Видео голов в матче будет появляться в режиме онлайн
ГОООЛ! 1:0. Эн-Несири, 42 минута
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