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10.12.2022 21:00 - : -
Франция
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 10:50 | Обновлено 10 декабря 2022, 10:52
342
0

Англия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка чемпионата мира

10 декабря 2022, 10:50 | Обновлено 10 декабря 2022, 10:52
342
0
Англия – Франция. Текстовая трансляция матча
Twitter

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по Киеву.

Англия во втором матче кряду на ЧМ-2022 добилась крупной победы – вновь 3:0 (вначале Уэльс, потом Сенегал), и отправилась готовиться к поединку с французами. В матче 1/8 финала французам пришлось сойтись с Польшей По-видимому, на борьбу в группе у поляков ушло значительно больше сил, нежели у игроков сборной Франции, отчего они и добились уверенной победы со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал. К слову, в последний раз на официальном уровне Англия и Франция пересекались на Евро-2012 в Украине и Польше. Тогда они в Донецке в матче группы сыграли вничью 1:1.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Англия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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