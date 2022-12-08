В субботу, 10 декабря сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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В 1/8 финала Марокко в серии пенальти прошел Испанию, а Португалия разгромила Швейцарию 6:1.

Марокко – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.