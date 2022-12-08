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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 23:47 |
269
0

Марокко – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата мира-2022

08 декабря 2022, 23:47 |
269
0
Марокко – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала Марокко в серии пенальти прошел Испанию, а Португалия разгромила Швейцарию 6:1.

Марокко – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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