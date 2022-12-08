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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:05
413
0

Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:05
413
0
Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и Аргентины.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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