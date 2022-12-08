Чемпионат мира08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:05
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Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022
08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:05
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В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и Аргентины.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
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