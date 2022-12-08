В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и Аргентины.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.