Евро-2024 U-17: украинская сборная получила оппонентов
Команду Владимира Езерского ждет квалификация
Сегодня, в четверг 8 декабря, состоялась жеребьевка отборочных групп чемпионата Европы 2024 года среди сборных команд, составленных из игроков не старше 2007 года рождения.
Юношеская сборная Украины, руководимая Владимиром Езерским, попала в группе 3, где также сыграют команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна.
Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)
- Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва
- Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова
- Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн
- Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан
- Группа 5 Португалия, Чехия, Черногория, Албания
- Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония
- Группа 7: Турция, Шотландия, Белоруссия, Казахстан
- Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта
- Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские острова
- Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения
- Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино
- Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар
- Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра
Турниры в группах должны состоятся с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.
Как известно, сборная Кипра на правах хозяина Евро-2024 получил прямую путевку в финальную стадию, а команда Нидерландов начнет борьбу сразу с элитного этапа отбора.
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