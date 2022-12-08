Евро-2024 U-17: украинская сборная получила оппонентов

Сегодня, в четверг 8 декабря, состоялась жеребьевка отборочных групп чемпионата Европы 2024 года среди сборных команд, составленных из игроков не старше 2007 года рождения.

Юношеская сборная Украины, руководимая Владимиром Езерским, попала в группе 3, где также сыграют команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)

Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва

Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова

Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн

Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан

Группа 5 Португалия, Чехия, Черногория, Албания

Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония

Группа 7: Турция, Шотландия, Белоруссия, Казахстан

Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта

Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские острова

Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения

Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар

Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра

Турниры в группах должны состоятся с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.

Как известно, сборная Кипра на правах хозяина Евро-2024 получил прямую путевку в финальную стадию, а команда Нидерландов начнет борьбу сразу с элитного этапа отбора.