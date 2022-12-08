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Чемпионат Европы
08 декабря 2022, 14:14 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:36
142
0

Евро-2024 U-17: украинская сборная получила оппонентов

Команду Владимира Езерского ждет квалификация

08 декабря 2022, 14:14 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:36
142
0
Евро-2024 U-17: украинская сборная получила оппонентов
УЕФА

Сегодня, в четверг 8 декабря, состоялась жеребьевка отборочных групп чемпионата Европы 2024 года среди сборных команд, составленных из игроков не старше 2007 года рождения.

Юношеская сборная Украины, руководимая Владимиром Езерским, попала в группе 3, где также сыграют команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)

  • Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва
  • Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова
  • Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн
  • Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан
  • Группа 5 Португалия, Чехия, Черногория, Албания
  • Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония
  • Группа 7: Турция, Шотландия, Белоруссия, Казахстан
  • Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта
  • Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения
  • Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино
  • Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар
  • Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра

Турниры в группах должны состоятся с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.

Как известно, сборная Кипра на правах хозяина Евро-2024 получил прямую путевку в финальную стадию, а команда Нидерландов начнет борьбу сразу с элитного этапа отбора.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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