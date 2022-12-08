Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде

8 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 U-19, в которой приняла участие сборная Украины (футболисты не старше 2004 года рождения).

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 3, где сыграют с командами Испании, Дании и Люксембурга.

После побед над Косово (1:0), Кипром (4:1) и Швецией (2:0) подопечные Сергея Нагорняка завершили выступление в квалификационном раунде с максимальным результатом на первом месте в группе. Благодаря этому перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в первую корзину.

В элит-раунде 28 участников поведут борьбу за путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте. Туда попадут победители семи групп.

На этой стадии отбора в марте будут выступать 27 прошедших первый этап команд и португальцы, получившие прямой пропуск в элит-раунд как лидеры рейтинга соответствующего возраста.

Евро-2023 U-19. Элит-раунд отбора